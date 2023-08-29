В Уральске началось главное судебное разбирательство по делу о взяточничестве. На скамье подсудимых сотрудники полиции и инспекторы транспортного контроля. Семь человек обвиняют в получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Ещё одному человеку предъявлено обвинение в даче взятки. Дело рассматривает судья Асылбек Имангалиев.

Ранее все адвокаты заявили ходатайства о возврате дела прокурору на доследование, однако суд их просьбу не удовлетворил. К слову, под арестом находятся только трое подсудимых: инспектор транспортного контроля Нурлан Бердигалиев, сотрудник полиции Саяхат Тастлеуов и пенсионер Ринат Туксумбаев. Остальные — под обязательством о явке. А именно сотрудник транспортного контроля Болат Нигметов, сотрудник территориальной инспекции Асыланбек Галиев и инспекторы дорожной полиции Диас Сейткалиев, Александр Калиничев и Ноян Халенов.

По версии следствия, в начале 2021 года Туксумбаев и Досмухамедов обратились к своему знакомому Ищанову, у которого есть зарегистрированное ИП. Они просили от имени ИП покупать зерно в России, а в последующем ввозить большегрузами в ЗКО и продавать в Уральске. Ищанов согласился. Туксумбаев должен был сопровождать груз и обеспечивать его беспрепятственный проезд через посты транспортного контроля и по Уральску. Досмухамедов представлял интересы ИП во всех государственных и негосударственных учреждениях с правом первой подписи, распоряжался банковскими счетами.

— Допустимая масса автопоезда в составе тягача и прицепа не должна превышать 40 тонн. С целью экономии денег, затрачиваемых на аренду большегрузных авто, Туксумбаев решил возить зерно с России в ЗКО с превышением допустимой нагрузки от семи до 10 тонн. Для этого он разработал преступную схему, направленную на дачу взятки должностным лицам транспортного контроля за беспрепятственный проезд большегрузов с зерном, полицейским — за беспрепятственное передвижение по трассе Самара — Шымкент и по Уральску, должностным лицам Уральской городской территориальной инспекции — за выдачу актов карантинного фито-санитарного контроля без фактического досмотра и не привлечение к адмответственности, — зачитал прокурор Берик Курбанов.

Так, по версии гособвинения, капитан полиции Ноян Халенов, являясь старшим инспектором батальона патрульной полиции, получил взятку при следующих обстоятельствах. 19 февраля этого года через пункт пропуска «Сырым» госграницу пересёк большегруз Scania, гружённый зерном в превышением допустимой нормы. На следующий день Туксумбаев, зная о превышении, на своей личной машине направился на пункт «Красновский», где дежурил Халенов. Туксумбаев передал последнему 10 тысяч тенге. Во второй раз взятку в 20 тысяч тенге Халенов получил от Туксумбаева уже первого марта. Тогда границу пересекли два большегруза с зерном.

Сотрудник транспортного контроля Болат Нигметов, также будучи должностным лицом, получил взятку от Туксумбаева в размере 10 тысяч тенге за беспрепятственный проезд большегруза. Следующую взятку в 30 тысяч тенге Туксумбаев передал Нигметову за проезд пяти фур с зерном.

— Что касается инспектора патрульной полиции Диаса Сейткалиева, то взятку он получил также в феврале 2023 года. Во время патрулирования трассы Самара — Шымкент он увидел Туксумбаева, который вдоль трассы ждал пять большегрузов с зерном. Последний вытащил 20 тысяч тенге и приготовил их в качестве взятки. Сейткалиев увидев деньги, сел на пассажирское сиденье Туксумбаева и тот передал полицейскому приготовленную взятку. Сейткалиев попросил еще пять тысяч за ранее проехавшую фуру с зерном, — говорится в материалах дела.

Сотрудник территориальной инспекции Асыланбек Галиев также совершил коррупционное преступление при следующих обстоятельствах. В феврале приехавший из России большегруз выгрузил зерно в Уральске. Владелец подкарантинной продукции должен был уведомить территориальную инспекцию. Туксумбаев позвонил Галиеву и попросил составить акт фитосанитарного контроля, при этом он попросил фактически не осматривать продукцию. Галиев согласился и за это получил 10 тысяч тенге.

— По эпизоду дачи взятки командиру взвода, майору полиции Саяхату Тастлеуову, то Туксумбаев условился с ним о том, что за беспрепятственный проезд каждой фуры с зерном по городу он будет платить 10 тысяч тенге. Полицейский согласился. 28 февраля Тастлеуов позвонил Туксумбаеву и сказал, что тот должен ему взятку за восемь машин. Однако полицейский потребовал передать ему 150 тысяч тенге, завуалировав их под названием «15 пирожков». Тастлеуов сказал, что отдыхает с друзьями и ему нужны деньги. Разницу он обещал отработать позже. Однако у Туксумбаева оказалось «11 пирожков», что означало 110 тысяч тенге. Туксумбаев привёз деньги Тастлеуову домой. Всего страж порядка получил 250 тысяч тенге, — зачитал Берик Курбанов.

По его словам, инспектор транспортного контроля Нурлан Бердигалиев также совершил тяжкое коррупционное преступление и получил взятку от Туксумбаеву взятку в размере 60 тысяч тенге за беспрепятственный проезд фур с пшеницей через передвижной пост транспортного контроля.

Что касается инспектора дорожной полиции Александра Калиничева, то страж порядка, по версии следствия, также получил взятку от Рината Туксумбаева на пункте пропуска «Красновский». Якобы вознаграждение в 70 тысяч тенге ему дали за беспрепятственный проезд семи большегрузов.

Суд перешел к допросу свидетелей.