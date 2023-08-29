US Open (28 августа – 10 сентября)

Главный турнир США стартует уже сегодня. В течение двух недель лучшие теннисисты мира будут бороться за “Большой шлем” на американском харде. Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Ига Швёнтек, Онс Жабер и другие – список участников как всегда впечатляет. Казахстан же на турнире представят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Тимофей Скатов.

Больше всего шансов на проход в следующий тур эксперты дают Рыбакиной: коэффициент на её победу в матче с украинкой Мартой Костюк равен 1.33. Бублик также выглядит фаворитом в паре с Домиником Тимом: вероятность его победы оценена в 1.61 против 2.40 у австрийца. Насчёт Путинцевой мнения аналитиков расходятся: на её победу над Мартиной Тревизан они дают 1.81, а на итальянку – 2.07. А вот Скатов выглядит против австралийца Алекса де Минора явным андердогом с коэффициентом 11.00.

Кубок Дэвиса (11-17 сентября)

В этом году важнейший командный турнир среди мужчин пройдёт в Испании. Интерес к нему подогрет и тем, что в составах своих сборных примут участие Новак Джокович и вышеупомянутый Алькарас – главные соперники по корту последних лет. Казахстан в основной этап турнира, к сожалению, не пробился, проиграв сборной Чили в квалификации.

ATP 250: Чэнду и Чжухай (20-26 сентября)

Китай примет в сентябре сразу два значимых турнира на харде. Корты Чэнду и Чжухая примут топ-теннисистов мира в течение недели, а наградой за победу станут 250 очков рейтинга ATP. Состав участников на данный момент неизвестен, но, учитывая престижность серии, вряд ли топ-игроки проигнорируют китайские турниры.

