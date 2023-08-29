Пользователи WhatsApp смогут скрывать свой IP-адрес при звонках, сообщает тематический портал WABetaInfo. Новая функция усложнит определение фактического местоположения звонящего. Для повышения приватности звонки будут проходить через сервера WhatsApp. Однако это может снизить качество связи. Пока опция доступна в бета-версии приложения для пользователей Android.