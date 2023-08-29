По данным «Казгидромета», 30 августа в ЗКО ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. На юго-западе, северо-западе и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.