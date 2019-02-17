Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДЧС ЗКО, 17 февраля около 9.00 в частном доме по улице Пушкина четверо человек отравились неизвестным веществом. – 29-летний житель поселка и дети 2011, 2012 и 2016 годов рождения были доставлены в медучреждение. После осмотра врача один взрослый и двое детей были отпущены домой. Ребенок 2012 года рождения находится под наблюдением врачей, - сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники ДЧС ЗКО, газовики и тепловики. Позже стало известно, что люди отравились природным газом. Как сообщили в ДЧС ЗКО, газовики проводят на месте опресовку. Подробности инцидента выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.