".Иллюстративное фото из архива "МГ" - 18 и 19 февраля в ЗКО ожидается угроза усиления ветра с порывами до 18-23 метров в секунду, сильный годолед и туман - говорится в сообщении службы "112". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.