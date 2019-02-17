По словам очевидцев, внедорожник на полной скорости въехал в стену парка Победы около 4 часов утра 17 февраля. В департаменте полиции пока данный факт не прокомментировали. В пресс-службе акимата сообщили, что личность водителя установлена. Разрушенная стена будет восстановлена за счет средств нарушителя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.