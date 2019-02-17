Как рассказали в пресс-службе управления командующего войсками регионального командования «Запад», отбор и подготовка будет проходить до конца февраля. В этот период лучшим снайперам предстоит сдать индивидуальный зачет, который определит рейтинг каждого из них. В индивидуальном зачете снайперы выполняют упражнение «Снайперский биатлон», в ходе которого ведется стрельба на зачет, демонстрируются действия снайпера в обороне и в наступлении. Также участники состязаний сдают нормативы по стрельбе в ночное время суток. В парном зачете лучшие снайперы соревнуются в стрельбе по воздушной цели, выполняют упражнения по поиску и уничтожению объекта, демонстрируют элементы специальной стрельбы и стрельбы с выносом точки прицеливания. Стрелки, экипированные снайперскими винтовками Драгунова, выполняют специальные огневые упражнения, в числе которых, к примеру, «холодный выстрел» – прицельная стрельба на дистанции 100 м в мишень размером с теннисный шарик. Кроме того, снайперы отрабатывают технику выстрелов по цели на расстоянии 200 м для освобождения заложника и стрельбе на 500 м по грудной мишени на максимальное количество попаданий. На заключительном этапе отбора снайперам предстоит преодолеть несколько препятствий, таких как стена с проломами, ров, проход в проволочном заграждении. Помимо огневых задач стрелки отрабатывают маскировку с использованием подручных и естественных средств, технику применения современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки и навигации, а также приемы ведения учебного боя в парах и в составе групп. Военнослужащие, показавшие наиболее высокие результаты, будут соревноваться в составе сборной команды Вооруженных Сил за право выступать на Армейских международных играх 2019 года. В прошлом году на состязаниях «Снайперский рубеж», проходивших на базе полигона «Брестский» в Белоруссии, сборная команда Республики Казахстан заняла второе место, пропустив вперед только хозяев. В составе этой команды был один военнослужащий регионального командования «Запад» младший сержант Артур Адилов. Напомним, международные армейские игры «Арми-2019» пройдут с 3 по 17 августа, на территории 11 государств в ходе которых планируется провести 31 международный конкурс.Фото предоставлено пресс-службой управления командующего войсками регионального командования «Запад» Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.