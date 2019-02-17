По данным РГП "Казгидромет", 18 февраля в Уральске ожидаются снег с дождем. Столбики термометров покажут днем 2 градуса ниже нуля, ночью -2. В Атырау также снег с дождем. Днем +4, ночью -3. Снег и понижение температуры до 2 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе. Ночью 7 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют осадки, снег с дождем. Днем +5, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании