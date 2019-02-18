Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный имам областной центральной мечети Еркебулан Каракулов, перед традиционной пятничной молитвой прихожанам мечети будет показан видеоролик, в котором вернувшиеся из Сирии люди рассказывают о причинах их поездки и о том, что им пришлось там пережить. – Каждую пятницу нашу мечеть посещают около двух тысяч человек. Я думаю, показ данного видеоролика будет служить хорошим уроком для тех, кто, может быть, собирается или думает поехать туда. Наше государство позаботилось о своих гражданах, которые уже оказались там. Всем известно, что недавно была проведена спецоперация "Жусан". На Родину вернули 47 наших соотечественников. То, что происходит на Ближнем Востоке, нельзя назвать исламом. Мы специально сняли этот видеоролик, чтобы показать нашим прихожанам. Мысли о том, что поехать туда воевать, умереть на тропе войны является ошибочным. Мы постараемся это донести до каждого нашего прихожанина, - рассказал Еркебулан Каракулов. Стоит отметить, что данный видеоролик был показан одновременно во всех мечетях нашего региона. PTHY5XD50Ho Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.