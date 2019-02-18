Фото предоставлено пресс-службой ДУИС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДУИС ЗКО, за короткое время несколько граждан были задержаны при попытке передать запрещенные предметы в места лишения свободы. – 13 февраля был задержан мужчина 1987 года рождения при попытке переброса предмета через основное ограждение исправительного учреждения. В ходе досмотра обнаружены свертки, обернутые скотчем, внутри которых содержались сотовый телефон, зарядное устройство к нему и другие вещи. По данному факту было возбуждено дело по части 1 статьи 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов". Дело передано в административный суд, - сообщили в пресс-службе ДУИС РК. Стоит отметить, что в места лишения свободы запрещена передача алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до тридцати суток. – Но если будет предусматриваться состав преступления, то нарушителя привлекут к уголовной ответственности. Для пресечения попыток переброса предметов через основное ограждение закрытых учреждений на прилегающей территории организовано патрулирование конным взводом и дорожно-патрульной полицией ЗКО, а вся прилегающая территория учреждений УИС находится под видеонаблюдением, - сообщили в пресс-службе ДУИС ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.