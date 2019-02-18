Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО, в этом году начнется реконструкция здания аэропорта, завершить ее планируется в следующем году. - Планируется строительство 20 многоквартирных жилых домов и 70 жилых домов в сельских населенных пунктах, а также 14 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, - рассказал глава региона. - Отдельно о строительстве нового Дворца культуры в областном центре. Работы начнутся в этом году за счет средств КПО, срок завершения планируется в 2020-м. Ведется активная работа по подведению инженерно-коммуникационных сетей для нового района «Ақжайық» на территории в 750 га. Здесь планируется построить 8 школ на 9 600 мест, 9 детсадов, 78 детских игровых площадок и 150 многоквартирных жилых домов. Как стало известно, в настоящее время готовится ПСД на строительство в области пяти школ вместо аварийных, среди них школы в Казталовском и Акжайыкском районах. - Для ликвидации ехсменного образования (трехсменка в Уральске имеется в 4 школах - №18, 20, 47 и гимназия эстетического направления) готовится ПСД для строительства семи школ, - заявил Алтай Кульгинов. - В этом году мы планируем открыть инсультный центр на базе Акжаикской центральной районной больницы, построить кардиологический лечебный корпус, капитально отремонтировать 18 объектов здравоохранения, приобрести 32 единицы медицинской техники, 26 реанимобилей и 58 машин скорой помощи. По словам акима, 3 спортивных объекта планируется построить в рамках ГЧП. Это - спортивная арена для зимних видов спорта, волейбольный игровой зал по улице Егизбаева и физкультурно-оздоровительный комплекс в Таскалинском районе. А также по линии «КПО» 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в Жангалинском и Жанибекском районах. - Таким образом, у нас останутся Бокейординский и Шынгырлауский районы, где нужно построить ФОКи, - отметил Алтай Кульгинов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.