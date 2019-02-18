Сегодня, 18 февраля, аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы в ходе аппаратного совещания назначил своего нового заместителя. Жумабек Каражанов будет курировать финансово-экономическую сферу, а также сферу предпринимательства и сельского хозяйства. Жумабек Каражанов окончил Казахстанско-Британский технический университет и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «экономика и бизнес», зтем получил степень магистра экономики и бизнеса. Имеет сертификат государственного аудитора. Вновь назначенный заместитель акима занимал различные должности в ревизионной комиссии по Атырауской области, работал руководителем отдела контроля качества, внутреннего аудита, организационно-правового обеспечения и службы управления персоналом. До назначения на должность заместителя акима города Атырау работал руководителем аппарата ревизионной комиссии по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.