Как рассказал житель частного сектора Коныскали Мусакулов, с 9 по 11 октября 2018 года на их улице Жексенова произошло пять пожаров. - Один из пожаров произошел у дома моего брата, подожгли его машину. Ночью он услышал грохот во дворе и вышел из дома. Тогда он увидел соседского мальчишку. Он узнал его сразу. В этот момент произошел взрыв и загорелась машина брата. Каким-то образом огонь коснулся и моего брата. Он тоже загорелся. В течение нескольких секунд парень убежал. На место сразу же вызвали полицию. Брат никогда и никому не делал ничего плохого. Пять пожаров за два дня - это же терроризм. Прошу вас помочь нам решить эту проблему, - возмутился мужчина. Глава региона попросил Коныскали Мусакулова оставить все свои контакты и заявил, что сотрудники департамента полиции будут разбираться в этой проблеме.