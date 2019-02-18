Житель города Уральск заявил, что на его улице за короткое время произошло пять пожаров. Мужчина считает, что это поджог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал житель частного сектора Коныскали Мусакулов, с 9 по 11 октября 2018 года на их улице Жексенова произошло пять пожаров. - Один из пожаров произошел у дома моего брата, подожгли его машину.  Ночью он услышал грохот во дворе и вышел из дома. Тогда он увидел соседского мальчишку. Он узнал его сразу. В этот момент произошел взрыв и загорелась машина брата. Каким-то образом огонь коснулся и моего брата. Он тоже загорелся. В течение нескольких секунд парень убежал. На место сразу же вызвали полицию. Брат никогда и никому не делал ничего плохого. Пять пожаров за два дня - это же терроризм. Прошу вас помочь нам решить эту проблему, - возмутился мужчина. Глава региона попросил Коныскали Мусакулова оставить все свои контакты и заявил, что сотрудники департамента полиции будут разбираться в этой проблеме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА