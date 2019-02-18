Одна знакомая подсказала способ, с его помощью можно всегда выглядеть отдохнувшей. Для этого нужно чистое, мягкое полотенце. Возьмите его в руки поднесите к лицу и нашепчите:Заговоренное полотенце надо положить на подушку и так ложиться спать в те дни, когда сильно устали, а утром надо быть в форме. Полотенце можно стирать и после стирки снова заговорить. С первого раза эффект заметен не был, но через несколько дней ложилась поздно, а выглядела потрясающе.