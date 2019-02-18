Зима для меня, как и для многих, становится трудным периодом. Нехватка витаминов, нехватка солнечного света, морозы и холодные ветра быстро утомляют. Появляются синева под глазами и нездоровый цвет лица. А на работе надо быть всегда бодрой и с настроением. Что же делать? Одна знакомая подсказала способ, с его помощью можно всегда выглядеть отдохнувшей. Для этого нужно чистое, мягкое полотенце. Возьмите его в руки поднесите к лицу и нашепчите: «На царском ложе, на мягкой перине царица спит - высыпается. А как встанет – полотенцем утирается. Я то полотенце украду, с лица им усталость сведу, царскую красоту наведу». Заговоренное полотенце надо положить на подушку и так ложиться спать в те дни, когда сильно устали, а утром надо быть в форме. Полотенце можно стирать и после стирки снова заговорить. С первого раза эффект заметен не был, но через несколько дней ложилась поздно, а выглядела потрясающе.