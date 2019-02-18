Ставлю в пылесос чистый фильтр, на отверстие, где воздух выдувается из пылесоса, закрепляю влажную ткань, на которую наношу несколько капель эфирного масла лимона. Включаю пылесос, но не для уборки. Хожу по дому воздух втягиваю. Время от времени смачиваю ткань. После этого воздух в доме свежий, с ароматом лимона. Начинающая простуда так и не появляется.