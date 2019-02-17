Иллюстративное фото из архива "МГ" 17 февраля с раннего утра жители старой части Уральска, а также некоторых центральных районов пожаловались на отсутствие холодной воды. – Живу в районе магазина "Урал". С утра сидим без холодной воды. Квартира на четвертом этаже. Соседка с первого этажа сказала, что утром был слабенький напор. Но сейчас и у них нет, - пожаловалась жительница города. Между тем в ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что 17 февраля с 6.00 было снижено давление и поэтому до верхних этажей вода не доходит. – В данный момент работники нашего предприятия устраняют неполадки. Точное время возобновления подачи воды сказать не могу. Без холодной воды остались жители старой части города. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим жителей отнестись с пониманием, - сообщил технический директор ТОО "Батыс су арнасы" Арман Кенжебаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.