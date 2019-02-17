Предприниматель подарил квартиру многодетной семье в Актобе

В Актюбинской области продолжают работу мобильные группы, которые объезжают малообеспеченные и многодетные семьи и по мере возможности решают их социальные проблемы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акция, инициированная руководством региона, никого не оставила равнодушным, к ней подключились общественные деятели, руководители госорганов, волонтеры, молодежь, активное участие в ней принимают и местные предприниматели. Ежедневно десятки семей из социально-уязвимых слоев населения получают помощь в виде продуктов питания, оплаты коммунальных долгов, обеспечения углем и др. Директор компании «Актобестройэксперт» Жасталап Жанбауов решил жилищный вопрос многодетной семьи Садуовых. В семье 47-летней обладательница «Алтын алқа» Салтанат Садуовой восьмерых детей, двое из которых имеют инвалидность, супруг также является инвалидом 2-ой группы. Несколько лет назад из-за болезни детей семья была вынуждена переехать в Актобе из Айтекебийского района. По причине отсутствия собственной жилплощади в областном центре супруги в течение 4 лет скитались по съемным квартирам. Теперь в этом нет необходимости. «Этого счастливого момента мы ждали 4 года! Наконец-то благодаря неравнодушным людям, руководству области у нас есть своя квартира. Жасталап Жанбауов мой земляк, вырос также в многодетной семье. Большое человеческое спасибо за помощь и заботу», - не могла сдержать слез Салтанат Садуова. «Никто не должен оставаться в стороне от такого благого дела. Нам, предпринимателям необходимо оказать посильную помощь нуждающимся. Я надеюсь, что представители бизнеса подхватят данную инициативу и окажут поддержку малообеспеченным семьям. Мои коллеги, руководители нескольких строительных компаний также готовы помочь нуждающимся. Мы призываем предпринимателей внести посильный вклад в общее дело», - подчеркнул предприниматель.