Иллюстративное фото из архива "МГ" На отчетной встрече акима города с населением житель Уральска задал вопрос по поводу выдачи земельных участков. - Мы живем в арендованной квартире. В очереди на жилье стоим я и моя дочь. Дайте нам 10 соток земли. Мы сами себе построим жилье. Нынешнее жилье сырое, холодное. Вчера 6-летнюю внучку забрала скорая в больницу. У неё подозрение на туберкулез, - пожаловался житель города Мурат Губайдуллин. Мурат Мукаев ответил, что вопрос жилья является одним из актуальных вопросов. - Прежде чем выдавать земельные участки под ИЖС, мы должны провести все коммуникации и инфраструктуру. Это свет, газ, вода. Мы планируем выдачу 1140 земельных участков в поселке Круглоозерное. Участки будут выдаваться в порядке очереди, - заявил аким города. Кроде этого, жительница района Мясокомбинат пожаловалась на работу коммунальных служб. - В нашем городе проблема с мусором. Дело не в том, что его не вывозят. Дело в том, что сами жители сорят где попало, - возмутилась жительница города. Аким города ответил, что данная проблема носит социальный характер. -Это социальная проблема. Мы запускали видеоролики, флешмобы. Плохо, что наши жители не доносят мусор до контейнеров. Есть потребность в мусорных контейнерах. Мы заказали дополнительные контейнеры. В городе уже установлены раздельные контейнеры для картона, пластика и лампочек. Эта работа будет продолжена, - ответил Мурат Мукаев. Жительница поселка Зачаганск Гульназа Батыргазиева обратилась к акиму города с просьбой установить электронное табло на остановочных павильонах. - Мы знаем, что такое табло установлено на остановке ТТС. Оно очень удобное. Было бы здорово, если бы и у нас установили такие, - заявила Гульназа Батыргазиева. Мурат Мукаев рассказал, что в городе ведется активная работа по модернизации общественного транспорта. - Работа по улучшению сферы пассажироперевозок будет продолжена. В полотном режиме запущено приложение InfoBus. Установка электронных табло на остановочных павильонах также имеется в перспективе,- заявил аким города.