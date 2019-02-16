Вы обладатели небольшой квартирки или студии. Тогда это идея изменения пространства придется вам по душе. Вращающаяся комната! Смотрите это так круто! Захотел принимать гостей вот тебе диван и кухня с барной стойкой. Один поворот – и это уже уютное ложе, в котором есть все - многоуровневое освещение, розетки, аудиосистема.