Автомашина марки "Ваз-2114" двигалась по проспекту Жангир хана в сторону города. По непонятным причинам, машина врезалась в разделительное ограждение. Как рассказали очевидцы, в машине находились пять человек, троих из которых забрала карета скорой помощи. К слову, все трое пострадавших являются несовершеннолетними. 14-летний подросток во время столкновения вылетел из автомобиля в заднее стекло, еще двоим 16-летним подросткам понадобилась помощь врачей. Водитель и пассажир, который сидел на переднем сиденье, не пострадали. По словам водителя автомашины, его подрезала другая машина, в результате этого он и врезался в ограждение. Другие подробности аварии выясняются.