В это сложно поверить, но это правда.  Японка бьет рекорды Прекрасная японка покоряет модельный бизнес. Снимается в рекламных роликах и в глянце. Ведет свою страничку в соцсети и ее подписчики растут в геометрической прогрессии. Прекрасные глаза, выразительные губы, тонкая фигурка японской модели  по имени Имма (Imma), не могут не вызывать восхищения. В чем же причины такой бешеной популярности, спросите вы? Таких не мало в соцсетях… Дело в том, что этой девушки нет на самом деле! Такая реальная на фото – а не реально существующая! Виртуальность – не верится правда…