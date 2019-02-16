По данным РГП "Казгидромет", 17 февраля в Уральске ожидается снег с дождем. Столбики термометров покажут 2 градуса ниже нудя днем, ночью -5. В Атырау также снег с дождем. Днем синоптики прогнозируют 5 градусов тепла, ночью -6. Облачная погода без осадков ожидается в Актобе. Днем -5, ночью -10. В Актау осадки, снег с дождем. Днем 3 градуса тепла, ночью 2 градуса ниже нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.