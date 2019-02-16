16 февраля почти во всех магазинах города хлеб высшего сорта подорожал на 5-10 тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Так, в фирменных киосках буханка хлеба стоит на 5-10 тенге дороже. Если раньше хлеб из муки высшего сорта стоил 90 тенге, то теперь этот продукт жители города будут покупать по 100 тенге. Стоит отметить, что в частных магазинах и торговых центрах хлеб стоит 105-110 тенге, так как владельцы магазинов делают свою надбавку. Как рассказал руководитель отдела предпринимательства Уральска Исатай Джазыкбаев, цена на хлеб повысилась из-за того, что подорожала закупочная цена пшеницы третьего класса. – Если в 2018 году тонну пшеницы предприниматели покупали по 48-50 тысяч тенге, то с 2019 года тонна пшеницы стоит 68-70 тысяч тенге. Соответственно, подорожали мука и хлеб. Кроме того, сюда входят и расходы за транспортировку. Ведь основной объем завозится из северных регионов нашей страны, поэтому удержать прежние цены не получилось,- отметил Исатай Джазыкбаев. По словам руководителя отдела, цена на социально значимый хлеб I сорта повышаться не будет. – Хлеб I сорта входит в перечень социально значимых продуктов питания. Поэтому цена на него повышаться не будет. Хлеб высшего сорта отпускается с пекарен по 99-100 тенге за буханку. В фирменных киосках он так и стоит. Но это не касается частных магазинов и торговых точек. Они соответственно делают свою надбавку. К сожалению, повышение цены на хлеб было неизбежно. Однако на другие социально значимые продукты питания цена повышаться не будет, - заключил Исатай Джазыкбаев. Стоит отметить, что в Уральске функционируют семь крупных пекарен и во всех хлеб начали отпускать по новой цене. Напомним, в ноябре 2018 года предприниматели уже заговорили о необходимости повышения цена на хлеб. Тогда директор КХП "Желаевский комбинат" Эдуард ФЕДОРЧЕНКО заявил, что если не будут приняты меры по стабилизации цен, то  они будут вынуждены повысить цены на муку, макаронные изделия и хлеб. В январе 2019 года в Уральске повысилась цена на муку высшего и первого сорта повысилась на 250 тенге. 50-килограммовый мешок муки высшего сорта теперь стоит 6200 тенге, а такой же объем муки первого сорта стоит 5350 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      