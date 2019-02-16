Гульназ Патшагулова заявила, что является волонтером и на добровольной основе помогает людям, которые нуждаются в помощи. - Наше общество называется "Протяни руку помощи". Недавно наши волонтеры встретились с семьей, в которой отец в одиночку воспитывает четверых детей и ухаживает за престарелой больной матерью. Руководство области всячески старается оказать поддержку многодетным матерям. Хотелось бы, чтобы и отцы-одиночки получали максимальную поддержку от государства, - заявила девушка. Кроме этого Гульназ отметила, что общество волонтеров нуждается в помещении для складирования вещей, предназначенных нуждающимся семьям. - Мы стараемся помогать людям продуктами, вещами и бытовой химией. Сейчас нам негде все собирать. Просим вас, Алтай Сейдирович, помочь нам с арендой помещения, - отметила девушка. Алтай Кульгинов отметил, что во всех развитых странах движение волонтеров пользуется большой популярность. - Я очень рад, что молодежь нашей страны также увлекается волонтерством. Со своей стороны могу сказать, что мы будем оказывать всяческую поддержку одиноким отцам. С помещением также постараемся решить вопрос, - заявил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.