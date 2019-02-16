Сотрудники ДЧС ЗКО озвучили причины пожара на Желаевском КХП, в тушении которого принимали участие 14 единиц техники и 52 человека личного состава, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Возгорание началось в подсобном помещении, которое используется электриком. Причиной пожара стал оставленный без присмотра электрический чайник. Он не отключился автоматически. Во время эвакуации персонала одна женщина, увидев задымление, впала в панику. Она выпрыгнула со второго этажа. Переломов у пострадавшей нет, есть ушибы. С места пожара 4 человека были доставлены в медицинские учреждения. Один получил ожоги, -сообщил заместитель начальника ДЧС ЗКО Нурлан Таубеков. Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям с 4 февраля по 4 мая пройдет месячник противопожарной безопасности. К его проведению подключены сотрудники полиции, АО «КазТрансГазАймак», управления внутренней политики и молодежного крыла «Жас Отан». Спасатели подсчитали, что в области проживает более 7,5 тысячи многодетных матерей, порядка 600 семей являются получателями социальной помощи. Именно в дома этих людей планируют установить датчики угарного газа. - Один датчик стоит от 10 до 15 тысяч тенге. Вопрос финансирования решается совместно с местными акиматами и органами социальной защиты, - заявил Нурлан Таубеков. С начала отопительного сезона в ЗКО произошел 61 пожар, 47 из которых в жилом секторе. Материальный ущерб по ним составил более 5,5 млн тенге. Напомним, 13 февраля в 21.00 на территории АО "Желаевский комбинат" произошел пожар, три человека получили отравление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ