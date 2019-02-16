В салон красоты москвичка обратилась впервые - пришла за гладкими ножками. А вышла на не гнущихся от боли ногах, с ужасающими ожогами.Это реальная история девушки из Москвы, читательницы журнала «Вот такие истории». Вот что она рассказала: В салон красоты решила записаться на модную процедуру – лазерная эпиляция. Очень рекомендовали мастера салона. Эпиляция происходит просто: мастер наносит на кожу гель, подбирает мощность аппарата и водит по коже: под действием лазера разрушаются волосяные фолликулы, что приводит к гибели волос. Затем мастер удаляет гель и накладывает заживляющую мазь. Процедура закончена. По словам девушки - у ее мастера сразу пошло, что - то не так! Боль с каждой минутой усиливалась, а мастер не обращала внимания на жалобы, говоря, что скорее всего у нее низкий болевой порог и чувствительная кожа. Оказалось, она медленно и аккуратно… жгла ей кожу на ногах. Ожоги выступили не сразу. Из - за сильной боли девушка попросила прервать сеанс. А мастер посоветовала намазать ноги пантенолом и прийти через несколько дней для окончания процедуры. Но вместо салона пришлось обратиться в больницу! Там ей поставили диагноз «ожог ног 1- 2– й степени», и наложили повязки. Со слов девушки: Больше двух недель она ходила в бинтах, еще полгода нельзя было оголять ноги, носить короткое: солнце не должно попадать на места ожогов, а они были везде – от пальцев до колена. Увы, в этом салоне про договор не сказали ни слова, а девушка о нем не подумала. В салоне пошли в отказ, якобы ничего ей не делали. Девушка наняла адвоката. А для себя вынесла урок: всегда читать отзывы о салоне, предварительно заключать договор и просить показать лицензию и документы.