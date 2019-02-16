Иллюстративное фото www.kp.ru

По материалам суда, правонарушитель в январе 2019 года через мессенджер «WhatsApp» обматерил родную тещу .

- В ходе судебного заседания зять полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевшей. В свою очередь потерпевшая не простила правонарушителя и просила привлечь его к ответственности в соответствии с требованиями закона. Суд, признал правонарушителя виновным по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан "Мелкое хулиганство" и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 1 сутки, - рассказали в пресс-службе Махамбетского районного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

