Жительница села Акпатер Казталовского района рассказала, что окончила высшее учебное заведение в городе Уральск и по программе "С дипломом в село" была направлена в сельскую школу учителем музыки. - 3 октября прошлого года я была освобождена от работы. Директор школы от моего имени написала заявление, подделала мою подпись, а в трудовой книжке было написано, что я по собственному желанию уволилась. Это же незаконно. Я сейчас осталась без работы, мать состоит на учете по онкологии, отец без работы. Живем на небольшую зарплату мужа. Прошу вас помочь мне добиться справедливости, - заявила Асель Гумарова. Алтай Кульгинов дал поручение акиму Казталовского района Абату Шыныбекову и руководителю управления образования Шолпан Кадыровой разобраться в этой ситуации. - Если действительно ваши права были нарушены, то мы в этом разберемся, - ответил глава региона.