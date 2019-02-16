Иллюстративное фото из архива "МГ" - Я сама не сталкивалась, но по словам моих родных услуга МРТ очень дорогая - свыше 20 тысяч тенге. Для простых людей услуга не по карману. Не могли бы вы посодействовать в решении данного вопроса? - спросила жительница Уральска Альбина Сагиева. - Я не могу прям сейчас вам сразу ответить. Мы посмотрим. Дело в том, что медицинское оборудование приобреталось за счет инвестиций, деньги из бюджета не выделялись. Но мы посмотрим и сообщим вам, - ответил Алтай Кульгинов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.