Здоровый завтрак не только заряжает энергией на весь день, но и может повысить стрессоустойчивость.Для этого надо есть с утра блюда из молочных продуктов, яиц, цельнозерновых круп. Белок и витамины группы В, которые содержатся в них, блокируют гормон стресса.Овощи зеленого цвета, фрукты, ягоды насыщают антиоксидантами, которые улучшают связь с нервными волокнами. Какао, орехи, тыква и ее семечки содержат магний, регулирующий артериальное давление.А вот от сладостей, хлопьев, быстрорастворимых каш лучше отказаться. Они вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови, чем провоцируют выброс адреналина. А это вызывает появление тревожности без причины. Не тратьте, лишние нервы. Питайтесь правильно!