На встрече с акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым Таттыгуль Нысанбаева не могла сдержать слез, рассказывая о своем горе. Летом 2015 года в букмекерской конторе в центре Актобе застрелили ее единственного сына. Ему было всего 19. Он стал жертвой налетчиков, которые хотели ограбить букмекерскую контору. Застрелив друга охранника, они, ничего не взяв, убежали. - Все произошло еще в 2015 году летом, - говорит мать убитого. - Было разбойное нападение, сына застрелили. Есть свидетели, видео с камер наблюдения, а убийц никак не посадят. Куда я только не ходила. Сегодня пришла к акиму, чтобы он сам поручил расследовать это дело департаменту полиции. Бердыбек Сапарбаев поднял руководителей Актюбинского департамента полиции, они удалились из зала вместе с матерью убитого парня, потом долго вели запись в фойде Центра искусств, где проходила встреча с акимом области. Таттыгуль Нысанбаева с 2015 года собрала целую папку материалов, писем и ответов официальных органов. - Дело не закрывают, но и убийц никак не посадят. Мне отвечают: "Расследуем". Но сколько это может длиться? Скоро будет 4 года, - утирая слезы говорит женщина.