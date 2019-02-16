Районные дороги - 19,2 км дорог. Уже сдана въездная дорога в поселок Уленты Сырымского района (0,9 км). Продолжаются работы по оставшимся 2 проектам: подъезды к селам Жанажол и Жалпактал Казталовского района (6,1 км) и реконструкция автодороги от республиканской трассы Подстепное –Федоровка - гр. РФ до станции Алгабас Теректинского района (12,2 км). Внутрипоселковые - планируется отремонтировать 37,3 км дорог. Всего 19 проектов, из них 16 - планируется завершить в этом году.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - Продолжится ремонт 326 км республиканских дорог: Чапаево – Жалпактал – Казталовка - гр. РФ (45,2 км), Униге – Бисен и Казталовка – Жанибек (12 км). Будем обустраивать пропускной пункт «Сырым», средним ремонтом охватим дороги Самара -Шымкент (78 км) и атыраускую трассу (105 км), - рассказал аким ЗКО Алтай Кульгинов на своем отчете перед населением. - По областным дорогам отремонтируем 80 км. Мы начали работу по капремонту дороги областного значения Большой Чаган – Переметное - Вечный, планируем завершить в этому году. Эта дорога стратегически соединит атыраускую и саратовскую магистрали и разгрузит г. Уральск, прежде всего, от дальнобойных машин. По словам главы региона, в этом году завершится ремонт дороги Бурлин – Аксай - Жымпиты (13,5 км), будет проведен капремонт дороги Чингирлау – Лубенка -Лебедевка (10 км), Таскала – Аккурай – Болашак и средний ремонт участка дороги Федоровка - Аксай (14 км). По районным и внутрипоселковым дорогам будут отремонтированы 58 км автодорог.По итогам года качество дорог достигнет 30 процентов.