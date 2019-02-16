Универсальное средство для чистки ковра. Как сделать его дома самому ? Есть несколько правил, которые помогут содержать его в чистоте:Минимум 1-2 раза в неделю ковер нужно тщательно пылесосить, не забывая про то, что под ковром, именно там пыль скапливается больше. В это время пылесос лучше включать на максимальные обороты, чтобы удалилась вся пыль.Появившиеся пятна надо сразу вытирать, пока они не успели впитаться. С пятном поможет справиться очиститель для мягкой мебели, но если его нет, можно приготовить такое средство самим. Чтобы приготовить универсальное средство для этого, смешайте 1 ст. прозрачного уксуса, 2 ст. воды, 2ч.л. соли, 15 капель любого эфирного масла. Средство залейте в бутылку с распылителем и используйте по необходимости, распыляя на пятно.Пушистый ковер с длинным ворсом чистить пылесосом не практично. Лучше чистить его с помощью липкого ролика для одежды, а затем перевернуть и пропылесосить с изнанки.Почистить ковер от ворса домашних любимцев используйте простой скребок для мытья стекол. Он легко соберет ворс.Как минимум 2-3 раза в год ковер нужно выбивать на улице.