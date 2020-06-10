- Я студентка второго курса ЗКГУ им.М.Утемисова. Сейчас у меня начались летние каникулы. Я решила не терять время зря и немного подзаработать. Работа не сложная. Тем более мы вносим свою лепту в благоустройстве своего родного края, - Сообщила студентка Жайна Сагындыкова. - Сейчас через районный центр занятости задействовано порядка 60 студентов. Ожидаем что их количество будет больше, после сдачи всех экзаменов. Заинтересованность высокая. Это отличная возможность для студентов заработать в летний период, - пояснил специалист районного центра занятости. В Таскалинском районе молодежь помогает по ремонту социальных объектов. Капитальный ремонт СОШ им. И. Алтынсарина был начат в мае текущего года. - В мае мы начали капитальный ремонт. Планируем закончить в течении 2,5 месяцев. Было выделено свыше 100 млн тенге. Сейчас ремонтируем основное здание, столовую, крыло начальной школы и котельная. На стройке задействованы и студенты, - заявил начальник участка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.