Крупнейший отечественный банк Halyk Bank и компания Sulpak, одна из лидеров на рынке электроники и бытовой техники, рассказали о запуске нового онлайн сервиса покупки товаров в рассрочку в рамках долгосрочного партнерства.
Сотрудничество между Sulpak и Halyk Bank в непростое время пандемии COVID-19 преследует цель повышения качества обслуживания клиентов посредством грамотного применения цифровых технологий и предоставления лучших условий.
Так, начиная с мая благодаря новому инновационному решению по кредитованию клиентов во всех магазинах Sulpak можно приобрести любой товар в рассрочку на два года без переплаты и процентов. Данная программа позволяет самостоятельно оформить рассрочку на полюбившиеся товары в мобильном приложении Homebank (скачать можно в App Store
и Play Market
). В приложении Homebank клиент проходит онлайн регистрацию, запрашивает кредит, получает одобрение и забирает товар. Зарегистрироваться в приложении Homebank и оформить рассрочку может каждый. Данное предложение существенно расширит возможности для покупателей и сократит время оформления рассрочки. Теперь клиенту не нужно стоять в очереди к кредитному менеджеру, весь процесс оформления рассрочки клиент осуществляется самостоятельно в приложении Homebank.
«В партнерстве с компанией Sulpak мы создали инновационное решение для покупателей, которое полностью изменило формат покупок товаров в рассрочку. Так, в мобильном приложении Homebank можно легко оформить онлайн рассрочку до 24 месяцев. Благодаря технологическим изменениям в части удаленной идентификации клиента мы смогли исключить физический процесс оформления заявки через кредитного менеджера и сделали процесс оформления 100% онлайн, который доступен всем желающим, независимо от того, являются ли они клиентами Halyk Bank или нет», - заявил заместитель председателя Правления Halyk Bank Жумабек Мамутов
.
«Это первая масштабная партнерская программа компании Sulpak с начала пандемии. Сотрудничество с Halyk Bank в Sulpak рассматривается как клиентоориентированное и оптимистичное во всех смыслах. Это предложение – шаг навстречу отечественному покупателю в предоставлении новых усовершенствованных возможностей, товаров и услуг. Halyk Bank вместе с розничной сетью Sulpak входят в положение клиента, так как понимают, что сейчас многие казахстанцы ограниченны в средствах», - сказал генеральный директор компании Sulpak Дмитрий Провкин
.
Данное предложение поможет безболезненно оплачивать товар в течение двух лет без переплаты, что существенно облегчит финансовое положение многих покупателей, которым сейчас нужна поддержка. При этом рассрочку можно оформить во всех магазинах Sulpak по Казахстану, независимо от географического расположения и доступна всем клиентам. Можно заранее подобрать товар, скачать мобильное приложение Homebank, прийти в магазин и в короткие сроки оформить покупку. Выгодно и быстро.
Руслан Катибаев
из Караганды на днях воспользовался предложением от Sulpak и Halyk Bank.
- В ожидании третьего малыша, мы решились на покупку микроволновой печи для быстрого разогревания пищи, так как времени у супруги с появлением ребенка станет совсем мало. Прихожу в магазин Sulpak чтобы выбрать товар, а мне рассказывают о новых условиях покупки товара в рассрочку с Halyk Bank. Конечно, я обрадовался. Для нашей семьи, рассрочка на 24 месяца – это существенная поддержка. Вот теперь думаю о покупке планшета для старшего сына. У него скоро день рождения, - говорит Руслан.
- С Halyk Bank мы сотрудничаем уже несколько лет, обе наши организации отличает высокая клиентоориентированность на рынке. Мы всегда находим интересные точки для взаимодействия, а также предоставляем лучшие предложения для клиентов. Время кризиса не должно влиять на ценовую политику или ограничивать нас в предоставлении наиболее выгодных условий для наших покупателей, - прокомментировал генеральный директор компании Sulpak Дмитрий Провкин
.
- Halyk Bank всегда стремится соответствовать ожиданиям клиентов и партнеров, и этот проект не стал исключением. Общими усилиями мы создали выгодный продукт и максимальной удобный процесс для всех казахстанцев, - сказал заместитель Председателя Правления Halyk Bank Жумабек Мамутов
.
С подробностями акции можно ознакомиться здесь
.
