Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно информации акимата г.Уральск, на выбор имени для ребенка повлиял месяц Рамазан. Так, за последний месяц горожане чаще всего нарекали детей именами - Раббин, Тасним, Айсун, Ризам, Ар-Раяна, Нурислам, Айнаддин и Рамадан. Между тем, за последние две недели в Уральске родилось 440 малышей, из них 229 мальчики, 221 - девочки. А за месяц в городе родились 738 малышей. В целом по республике чаще всего новорожденных называют именами Нурислам, Айсултан и Алихан. Среди девочек популярностью пользуются имена - Медина, Раяна и Асылым. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.