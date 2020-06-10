Задержанный актюбинскими полицейскими гражданин Узбекистана. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 5 июня полицейскими был задержан разыскиваемый за убийство гражданин Узбекистана. - Гражданин Узбекистана 1985 года рождения был задержан экипажем роты патрульной полиции на трассе Самара-Шымкент. Мужчина шел пешком из Шымкента в Актобе. Полицейские остановили подозрительного человека и как выяснилось не напрасно. В мешке, который нес узбекистанец помимо его личных вещей была найдена голова теленка и мясо. Как оказалось, по дороге из Шымкента в Иргизском районе мужчина похитил теленка, который пасся в степи. Похитив теленка, подозреваемый зарезал его канцелярским ножом, часть мяса и голову взял с собой. Задержанный признался в содеянном, - рассказали в пресс-службе. Помимо кражи теленка при проверке личности подозреваемого полицейские установили, что с 2016 года он был объявлен в международный розыск департаментом полиции Алматинской области за совершение убийства. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.