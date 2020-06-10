Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев ознакомился с ходом строительства комплекса канализационных очистных сооружений (КОС) для левобережной части города Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области.   В Атырау закроют "Тухлую балку" Иллюстративное фото из архива "МГ" В настоящее время основные строительно-монтажные работы по объекту завершены, ведутся работы по установке технологического оборудования, монтажу и пуско-наладке. Полное завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2020 года. Напомним, строительство объекта было начато в ноябре 2017 года. Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, напорный коллектор неочищенных стоков, площадку канализационных очистных сооружений, коллектор очищенных стоков, а также площадку биологических прудов и полей испарения. Такая система очистки применяется только в нескольких городах Казахстана. После ввода нового КОСа существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении многих лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Поток сточных вод, перед тем как попасть на поля испарений, с запуском КОСа будут проходить полный цикл очищения, тем самым очистятся подземные воды, почва и воздух. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.