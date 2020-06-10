По информации службы спасения, 11 июня, в ЗКО ожидается сильная жара местами до +38 градусов и гроза. По данным РГП "Казгидромет", в Атырау также будет жарко, днем воздух погреется до +38 градусов, ночью ожидается +24. В Актау будет ясно, днем +35 градусов, ночью +25. В Актобе синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Днем температура воздуха повысится до +36 градусов, ночью +18. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.