Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате ЗКО, сегодня в центре Уральска мужчина 28 лет совершил самоподжог. - Информация об этом поступила на пульт полиции в 11:47. На место незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. В результате гражданин с термическим ожогом обеих верхних конечностей, передней брюшной стенки, шеи был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу. На данный момент состояние гражданина удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает, - рассказали в пресс- службе акимата. Между тем на сайте “ Уральская неделя ” сообщается, что самоподжог совершил 32-летний Данияр Инжигали.

Перед этим он сказал, что несколько месяцев его постоянно вызывают в полицию в качестве подозреваемого по обвинению в преступлении, которого он якобы не совершал.

Dh6Fu-rn53Q — Я уверен, что это делается только из-за того, что я участвую в протестном движении и выступаю против нынешней власти. У меня больше нет сил терпеть это. Я неоднократно обращался с жалобами на действия полицейских руководству полиции и в органы прокуратуры. Но они на мои жалобы не реагируют. Поэтому я сегодня решил сделать это, — сказал Данияр Инжигали перед собравшимися полицейскими и своими соратниками, которых заранее пригласил на место события. После чего достал из-за пазухи бутылку с горючей жидкостью, облился ею и поджег себя.