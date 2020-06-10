Актюбинский региональный центр тестирования «Ustudy» проводит компьютерное тестирование для повышения квалификации педагогов и других гражданских служащих в сфере образования и науки. Так, 6-9 июня члены экспертного совета проектного офиса «Ақтөбе-адалдық алаңы» провели мониторинг процесса аттестации педагогов, работающих в организациях образования, реализующих дошкольное воспитание и обучение, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования и других гражданских служащих в сфере образования и науки. Главной целью проведения подобных мониторинговых работ является недопущение коррупционных рисков, обеспечение прозрачности и честности. - Так, в результате мониторинга экспертной группой «Адалдық алаңы» были выявлены ряд недостатков при сдаче тестирования. Например, учитывая огромное количество аттестуемых педагогов, перед входом в здание не установлен дезинфекционный туннель, тем самым создаются неблагоприятные санитарные условия. Отсутствуют антисептики в аудиториях для тестирования. Большинство тестируемых не соблюдают масочный режим. Также, при входе у 6 педагогов отсутствовали удостоверения личности и вход на сдачу тестирования осуществляли с помощью фотографии удостоверения на мобильном устройстве, - рассказала пресс-секретарь проектного офиса Зульфия Набиулина. Также по словам пресс-секретаря, были заметны недостатки в организации процесса регистрации педагогов. К примеру, при входе были созданы стихийные очереди и столпотворения, у входа и на этаже сдачи тестирования отсутствовал медпункт и медработник, также не работали глушители мобильной связи. В ходе мониторинга, учитывая карантинный режим в области, согласно определенным правилам, в учебном центре не было протокола заключения о соответствии санитарным требованиям уполномоченного органа. - В учебном центре отсутствуют мониторы общего наблюдения, имеются только индивидуальные, на каждого тестируемого. Из-за чего трудно вести наблюдение за всеми. Но, членами экспертной группы было выявлено 3 нарушения. Один из них пытался сдать тест с помощью смартфона и двое педагогов использовали шпаргалки во время тестирования. Все три случая были закреплены протоколом, тем самым исключены от сдачи тестирования, - рассказала Зульфия Набиулина. - Проектным офисом «Ақтөбе – адалдық алаңы» были составлены необходимые документы согласно данному тестированию, где были указаны все недостатки и недоработки учебного центра. Результаты мониторинга были озвучены и внесены в центр тестирования Республики Казахстан.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.