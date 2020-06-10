На протяжении нескольких дней уральцы жалуются на большие очереди в центрах обслуживания населения. Люди говорят, что вынуждены в жару и в дождь стоять на улице в ожидании своей очереди. – У меня закончился срок действия удостоверения личности, пришла его поменять. Стою уже больше часа. Внутрь запускают по пять человек. Сотрудник ЦОНа записывает у входа и вызывает по фамилии. Тяжело стоять в очереди, особенно пожилым людям. Сейчас хорошо, погода позволяет, а вдруг ливень будет? Больше половины людей пришли без масок, - говорит жительница города Лидия. По словам другой жительницы города Жанар, она пришла оформить документы на пособие по беременности и родам. – Здесь много беременных, присесть некуда. Поставили несколько лавочек, но туда сели пожилые и инвалиды. Надеюсь, очередь будет быстро продвигаться, - говорит женщина. В пресс-службе филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по ЗКО сообщили, что на основании постановления главного государственного санитарного врача города Уральск Мадениета Танауова с 1 июня отдел обслуживания населения №1 закрылся на карантин. Таким образом, в городе работает только один ЦОН. – У населения за время карантина накопилось немало дел, многим нужно поменять удостоверение личности, получить паспорта, отсюда и скопление людей произошло. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мы не можем пропускать внутрь больше пяти человек, таковы требования. ЦОН №1 закрыт на карантин, но окно выдачи готовой документации работает. ЦОН №2 официально еще не открыли, но с сегодняшнего дня началось бронирование очереди, и на днях отдел откроется. В данный момент мы ждем разрешение оперативного штаба для того, чтобы открыть все ЦОНы. Однако прием услугополучателей будет производиться по бронированию очереди, а также будет работать льготное окно для беременных женщин, пожилых и людей с ограниченными возможностями, - пояснили в администрации филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.