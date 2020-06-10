Фото с сайта stan.kz Накануне знаменитый артист попал в автокатастрофу. "Коллектив Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" глубоко скорбит по поводу трагической кончины ведущего солиста балета, заслуженного деятеля Казахстана Гатауова Таира Талгатовича и выражает глубокое соболезнование его родным и близким", - говорится в сообщении. "Дорогой наш Таир! Нам будет тебя не хватать, я даже не верю до сих пор, что тебя нет. Ты всегда останешься в наших сердцах! Иманды бол", - поделилась балерина Мадина Баспаева. Таир Гатауов родился в Уральске. Окончил с отличием Алматинское хореографическое училище имени Селезнева (2003) и ЗКГУ имени Утемисова по специальности "педагог-хореограф" (2007). С 2003 по 2013 годы был солистом НТОБ имени Куляш Байсеитовой. В 2007 году прошел стажировку в театре "Ла Скала" (Милан). С 2013 года - ведущий солист балета ГТОБ "Астана Опера". В его копилке премии и награды многих международных фестивалей. Он является дипломантом Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 2010); дипломант Международного конкурса "Молодой балет мира" Юрия Григоровича в Сочи (2012); дипломант Международного конкурса артистов балета имени Рудольфа Нуреева в Будапеште (Венгрия, 2012), обладатель Государственной стипендии в области культуры (2012). PHmRPvkYNks Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.