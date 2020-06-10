Как рассказал руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, на сегодняшний день между акиматом области и АО "Жилстройсбербанк" подписан меморандум о том, что банк готов выкупать у частных застройщиков квартиры в новом микрорайоне Акжайык. К слову, новый микрорайон Акжайык рассчитан на строительство порядка 1300 секций многоквартирных жилых домов, это более 25 тысяч квартир. Там будут проживать около 84 тысяч человек. Новое строительство планируется начать с центральной и южной части микрорайона. – Построенные жилые дома будут реализовываться через систему АО «Жилстройсбербанк», по низкой фиксированной цене 150 тысяч тенге за квадратный метр в чистовой отделке. На начальном этапе планируется строительство жилых домов для сотрудников полиции, воинских частей, учителей и медработников с привлечением крупных и опытных застройщиков. При кредитовании квартир местные исполнительные органы будут выдаваться сертификаты, на погашение 50% первоначального взноса, но не более 1 млн тенге. Также будет реализация квартир через программы «7-20-25», «5-10-20» и различные программы банков второго уровня, - рассказал Алибек Антазиев. Выяснилось, что на сегодняшний день микрорайон Акжайык за счет бюджетных средств обеспечен магистральными инженерными сетями, разрабатывается проект вертикальной планировки и внутриквартальных проездов. До объектов инженерные сети будут подводиться только после того, как застройщики начнут строительство. –У нас существуют три механизма для строительных компаний для привлечения средств дольщиков. Первый вариант - это получение гарантий под фонд гарантии жилищного строительства, второе - участие в проектах банков второго уровня, третье - привлечение средств дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома с разрешения МИО, - сообщил Алибек Антазиев. Таким образом, в новом микрорайоне Акжайык будут построены отдельные 100-квартирные дома для сотрудников полиции и военных, медработников и учителей. Глава региона Гали Искалиев отметил, что нынешний рынок предлагает не так много новых квартир. – У нас много людей, которые являются вкладчиками АО "Жилстройсбербанка", могут взять кредит и купить квартиры. Но есть проблема, что у нас не так много этих квартир. Мы предлагаем застройщикам, крупным компаниям начать строительство домов в микрорайоне Акжайык. Строительство минимум трех пятиэтажных домов, в каждом из которых по 80-100 квартир, надо начать в этом году. Нам нужны застройщики, которые возьмутся за строительство этих домов. Земля будет предоставляться через аукцион или через СПК. Проблем с землей, инфраструктурой не будет, льготное кредитование есть, потенциальные покупатели тоже есть. Мы готовы поговорить с производителями строительных материалов, чтобы они предоставляли их со скидкой. Если есть желающие, то могут обратиться в управление строительство ЗКО, - отметил Гали Искалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.