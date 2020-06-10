Главврач не верил, что ребёнок выживет, поэтому пытавшуюся дышать девочку записали мертворождённой, чтобы не портить статистику, считает сторона обвинения, сообщает informburo.kz.
В Атырау идёт судебный процесс в отношении главврача областного роддома по факту смерти новорождённого в морозильной камере.
В первый день, 27 мая в зале суда находились только судья Гульмира Даулетова, прокуроры и адвокаты, подсудимых подключили к процессу по видеоконференцсвязи, но процесс прерывался из-за плохого качества звука. 2 июня подсудимых доставили в зал специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, где прокуроры начали зачитывать обвинительный акт. На следующий день процесс не смогли продолжить из-за бунта в атырауском СИЗО. 9 июня прокуроры закончили читать обвинительный акт из 107 страниц.
На скамье подсудимых:
Куаныш Нысанбаев – экс-главврач перинатального центра. Обвиняется:
- в даче взятки группой лиц по предварительному сговору;
- в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии;
- в присвоении и растрате вверенного чужого имущества;
- в злоупотреблении должностными полномочиями;
- в получении взятки;
- в приготовлении к преступлению и покушении на преступление;
- в мошенничестве;
- в бездействии по службе.
Аскар Каиржан – акушер-гинеколог. Обвиняется в убийстве.
Жамиля Кулбатырова – акушерка-медсестра. Обвиняется в убийстве как соучастница уголовного правонарушения.
Руслан Нурмуханбетов и Дарига Джумабаева – врачи-неонатологи. Обвиняются в недонесение о преступлении. Находятся под подпиской о невыезде (остальные трое – в СИЗО).
Что произошло в роддоме.
Версия следствия. Обвинение состоит из 14 эпизодов, последний из них посвящён смерти новорождённого. Согласно обвинительному акту, гражданка Узбекистана Нуржамал Туримбетова поступила в перинатальный центр 23 сентября 2019 года на скорой с болями внизу живота и кровянистыми выделениями. Она была на 26-й неделе беременности. 25 сентября роженицу перевели в дородовое отделение. 29 сентября она сказала акушерке, что у неё болит низ живота, та в свою очередь сообщила об этом акушеру-гинекологу Аскару Каиржану. Он пришёл в палату, назначил физраствор и вышел.
В тот же день, в 13.26 Туримбетова в своей палате родила девочку (810 граммов, 32 сантиметра). На крики пришла акушерка, завернула ребёнка в одеяло и унесла в родильный зал. Новорождённую передали акушерке-медсестре Жамиле Кулбатыровой, которая положила её в палату, туда позже зашёл акушер-гинеколог Аскар Каиржан. Он произнёс: "Не жилец". Поручив оформить документы как антенатальные (о смерти плода в утробе матери), он вышел из палаты. По версии следствия, Каиржан выполнял устные указания Нысанбаева об остановке реанимационной помощи новорождённой и внесении намеренно ложной информации в медицинские документы, чтобы не ухудшать статистику перинатального центра.
Из обвинительного акта следует, что в журнале родов в графе о ребёнке Туримбетовой указали "жив", а затем "мёртв". Роженицу увезли в гинекологическое отделение, а акушерка-медсестра Кулбатырова собиралась отправить новорождённого в морг, но когда прикрепляла бирку, заметила движение в груди и почувствовала ладонью стук сердца. Она вызвала врача-неонатолога Алимбаеву, они увидели меконий у новорождённого, ребёнка положили под тёплые лампы. Руки и ноги у девочки шевелились, она пыталась дышать.
Кулбатырова позвонила Каиржану, тот увидел, что ребёнок жив, пригласил неонатологов ночной смены Руслана Нурмуханбетова и Даригу Джумабаеву и позвонил главврачу Куанышу Нысанбаеву. Главврач спросил, можно ли изменить время смерти, на что Каиржан ответил отрицательно. Нысанбаев сказал, что ребёнок всё равно не выживет, Каиржан с ним согласился, однако сказал, что не может отправить ребёнка в морг, так как он шевелится.
Согласно акту обвинения, Нысанбаев по телефону дал указание Каиржану положить ребёнка в вакуумную морозильную камеру. Каиржан поручил это Кулбатыровой. А Нурмуханбетов и Джумабаева, не приняв никаких мер, ушли и не сообщили об этом в правоохранительные органы.
Вечером того же дня в роддом пришли сотрудники антикоррупционной службы. Как стало известно позже, телефон Нысанбаева прослушивался, потому что его подозревали в даче взятки. Так сотрудникам департамента Агентства по противодействию коррупции стало известно об убийстве новорождённой.
По остальным 13 эпизодам обвинительного акта проходит только Нысанбаев. Никто из подсудимых с обвинением не согласился.
"Я родила одна"
Почти три часа продолжался допрос потерпевшей Нуржамал Туримбетовой, которая рассказала, что в день родов ей не оказали соответствующую медицинскую помощь и что она родила одна в патологическом отделении, находясь под капельницей.
По её словам, она своего ребёнка не видела и не слышала. Как только она родила, в палату зашла акушерка, которая сразу завернула ребёнка в одеяло и забрала.
- Мне ребёнка не показали, через 20-25 минут зашёл Аскар (Каиржан. – Авт.) и сообщил, что они не смогли сохранить жизнь ребёнку, – сказала потерпевшая.
К концу дня в зал пригласили свидетеля – врача-неаонатолога Алимбаеву, которая заявила, что когда она осматривала новорождённого, никаких признаков жизни визуально не заметила.
- Ребёнок лежал с плацентой, был сине-бордового цвета. Я его послушала, у него не было признаков жизни. Однако при перекладывании на бок я услышала стук, но такое может быть из-за связи с плацентой, – сказала врач в суде.
Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного
ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сразу же подала в отставку. Позже она предстала перед судом. В феврале 2020 года ей был вынесен приговор
. Маншук Аймурзиева была признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 миллионов тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года.
