По сообщению пресс-службы акимата Уральска. ежедневно силами коммунальных служб проводится санитарная очистка городских территорий. До 700 тонны мусора собирают и вывозят из города. - Чистота и озеленение территорий - обязанности не только коммунальщиков, но и самих жителей города. Поэтому за благоустройство ответственны все горожане, которые обязаны соблюдать порядок, содержать в надлежащем виде прилегающую территорию и правильно пользоваться мусорными контейнерами. К примеру, в установленные мусорные контейнеры для ТБО запрещено выбрасывать бытовую технику, строительные отходы, сорную траву и спиленные деревья. Согласно пункту 505 административного кодекса нарушение правил благоустройства влечет штраф. В ходе рейдов выявляются такие факты, по которым приняты меры наказания, - отметили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.