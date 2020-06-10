По сообщению областного акимата, данный сall-центр работает в круглосуточном режиме, с подключением всех районов области. В период с марта 2019 года по май 2020 года поступило более 71 тысячи звонков. Данный сall-центр 109 показал свою эффективность во время чрезвычайного положения в стране. Жители региона обращались по всем интересующим вопросам. Так, за период карантина принято более 33 тысяч звонков, касательно ситуации в стране. Были обращения по вопросам социальных выплат, продуктово-бытовым наборам, помощи волонтеров, правилам поведения во время карантина, вопросам въезда и выезда за пределы города, области, наличию средств индивидуальной защиты и другие вопросы. Основной эффект от реализации данного проекта - повышение удобства для населения при получении информации/услуг от коммунальных предприятий, сокращение времени обработки обращений населения по вопросам ЖКХ, разгрузка различных коммунальных служб и организаций. С 1 мая 2020 года в области для установления эффективной обратной связи с социально-уязвимыми слоями населения был разработан портал помощи нуждающимся «komek07.kz», который позволил систематизировать и автоматизировать оказание благотворительной помощи, предоставил гражданам простой инструмент для решения сложных жизненных ситуаций. То есть, это площадка для взаимодействия нуждающихся граждан в помощи с желающими им помочь. На сегодняшний день на портал поступило 696 заявок от нуждающихся граждан, 80 заявок прошли модерацию. Зарегистрированы 44 лица, желающих оказать помощь нуждающимся. По 7 обращениям от граждан была оказана благотворительная помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.