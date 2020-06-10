После 10 июня 2020 года (завершения периода): - банки второго уровня в течение 12 месяцев со дня завершения периода параллельного обращения принимают и обменивают банкноты старого образца на действующие денежные знаки; - филиалы Национального Банка после истечения срока приема и обмена банками второго уровня еще в течение 3 лет будут принимать банкноты старого образца, а также осуществлять их замену на денежные знаки нового образца.

В период параллельного обращения банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являются законным платежным средством, обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей и переводов денег. До 10 июня 2020 года включительно не допускается отказ в принятии банкнот старого образца в качестве средства платежа. Отказ в приеме банкнот и монет, которые являются законным платежным средством, влечет нарушение статьи 206 Кодекса РК об административных правонарушениях. - В случае возникновения фактов отказа в приеме банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года в период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов необходимо обратиться в территориальный филиал Национального Банка для принятия соответствующих мер, - говорится на сайте Нацбанка.После 10 июня 2020 года банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года не будут являться законным платежным средством. При этом банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 года будут находиться в обращении и останутся обязательными к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваться и обмениваться всеми банками и Национальным оператором почты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.