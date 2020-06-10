Игра – тот процесс, при котором дети развиваются. Играть можно и дома, но посещение детской площадки обязательно присутствует в распорядке дня малышей, так как времяпрепровождение на ней способствует пребыванию на свежем воздухе, обретению навыков и развитию коммуникационных качеств: общению со сверстниками и детьми других возрастов, двигательной активности и физическому развитию, интеллектуальному развитию и восприятию окружающего мира.На сегодняшний день все больше внимания уделяется благоустройству детских игровых площадок в государственных и частных детсадах, в парковых зонах, во дворах многоэтажных и частных домов и на других территориях.В Уральске игровые конструкции для детских и спортивных площадок можно заказать у местного предприятия ТОО «Glass servis».- Наши изделия изготовлены из экологически чистых материалов и окрашены специальной гипоаллергенной и безвредной для детей краской. Игровые конструкции не выгорают на солнце, не деформируются под воздействием перепада температур и безопасны для жизни детей, - рассказал финансовый директор ТОО «Glass servis» Амангельды Мухамбетов. – Мы принимаем заказы у юридических и физических лиц, как на территории города, так и за его пределами. Срок изготовления до 1 месяца. Оплату можно произвести наличным и безналичным расчетом.Яркие детские игровые площадки от ТОО «Glass servis» обеспечат для ваших детей безопасное и веселое пространство для общения и веселья. Компания реализует готовую продукцию и принимает заказы.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.